В Ростове из-за упавших деревьев оказались повреждены провода



В Ростове-на-Дону линии электропередачи оказались повреждены. На провода упали деревья. Происшествия случились в ночь на 8 февраля. Два инцидента произошли на проспекте Буденновском.



В Управлении по делам ГО и ЧС Ростова сообщили, что для устранения последствий падения привлекали поисково-спасательные группы. Специалисты убрали деревья с проводов, а затем распилили их и увезли.



В результате нескольких происшествий ни один человек не пострадал. Сейчас угрозы для жизней ростовчан также нет.

