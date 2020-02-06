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В Ростове из-за упавших деревьев оказались повреждены провода

В Ростове из-за упавших деревьев оказались повреждены провода
В Ростове-на-Дону линии электропередачи оказались повреждены. На провода упали деревья. Происшествия случились в ночь на 8 февраля. Два инцидента произошли на проспекте Буденновском.

В Управлении по делам ГО и ЧС Ростова сообщили, что для устранения последствий падения привлекали поисково-спасательные группы. Специалисты убрали деревья с проводов, а затем распилили их и увезли.

В результате нескольких происшествий ни один человек не пострадал. Сейчас угрозы для жизней ростовчан также нет.

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