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Ростовчанин, погибший во время шторма в Греции, был кандидатом юридических наук

Ростовчанин, погибший во время шторма в Греции, был кандидатом юридических наук
Ростовчанин, погибший во время шторма в Греции, был преподавателем в вузе и кандидатом юридических наук. Иван Петренко занимался научной деятельностью более 14 лет.

Мужчина с 2009 года трудился на кафедре гражданского права в Ростовском государственном университете.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 11 июля в поселке Неа Потидеа на полуострове Халкидики. 38-летний Иван и его двухлетний сын решили спрятаться под деревом. От сильного ветра ствол рухнул на людей. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

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