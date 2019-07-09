Ростовчанин, погибший во время шторма в Греции, был кандидатом юридических наук



Ростовчанин, погибший во время шторма в Греции, был преподавателем в вузе и кандидатом юридических наук. Иван Петренко занимался научной деятельностью более 14 лет.



Мужчина с 2009 года трудился на кафедре гражданского права в Ростовском государственном университете.



Напомним, трагедия произошла в ночь на 11 июля в поселке Неа Потидеа на полуострове Халкидики. 38-летний Иван и его двухлетний сын решили спрятаться под деревом. От сильного ветра ствол рухнул на людей. От полученных травм они погибли на месте происшествия.