Тела погибшего в Греции ростовчанина и его двухлетнего сына доставят на родину за счет туроператора





В ближайшие дни тела погибшего в Греции ростовчанина и его сына доставят на родину. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Греции. Доставка погибших и их семьи в Россию будет осуществляться за счет туроператора, пишет DonDay со ссылкой на консула Александра Щербакова.

– Туроператор выразил готовность обеспечить перевозку тел погибших россиян на родину за свой счет. Соответствующая работа ведётся со страховой компанией, – сообщил Щербаков.



Он также рассказал, что представители консульства находятся на связи с супругой погибшего Ивана Петренко. В настоящее время специалисты оказывают ей психологическую помощь.



Консул добавил, что других туристов с территории Северной Греции эвакуировать не будут.



Напомним, в ночь с 10 на 11 июля в поселке Неа Потидеа на греческом полуострове Халкидики разыгрался сильнейший шторм. Пик непогоды длился всего 10 минут, однако этого оказалось достаточно, чтобы нанести населённому пункту колоссальный урон и привести к жертвам. Огромное дерево, поваленное сильным ветром, упало на 38-летнего ростовчанина и его двухлетнего сына. Мужчина и ребёнок скончались на месте происшествия.



У погибшего остались жена и двое детей.



Одна из постоялиц отеля, рядом с которым произошла трагедия, опубликовала фото дерева, упавшего на мужчину с ребёнком.