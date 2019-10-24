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При пожаре в Ростовской области погибла женщина

При пожаре в Ростовской области погибла женщина
Фото: mspros.ru
В Ростовской области в результате пожара погибла женщина. ЧП случилось в селе Елизаветовка Азовского района 25 октября.

По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 16:37. На место выехали два пожарных расчёта. К их приезду огонь полыхал на площади 12 квадратных метров.
- Во время тушения в доме было обнаружено тело женщины. Её личность сейчас устанавливается, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

Пожар полностью был ликвидирован в 17:08. Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.

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