При пожаре в Ростовской области погибла женщина



Фото: mspros.ru

В Ростовской области в результате пожара погибла женщина. ЧП случилось в селе Елизаветовка Азовского района 25 октября.



По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 16:37. На место выехали два пожарных расчёта. К их приезду огонь полыхал на площади 12 квадратных метров.

- Во время тушения в доме было обнаружено тело женщины. Её личность сейчас устанавливается, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



Пожар полностью был ликвидирован в 17:08. Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.