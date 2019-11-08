В Ростовской области при пожаре погибла 57-летняя женщина
Фото: smi62.ru
В Багаевском районе Ростовской области при пожаре погибла 57-летняя женщина. Трагедия произошла в посёлке Садовый 10 ноября.
По информации ГУ МЧС Ростовской области, возгорание произошло в частном доме на улице Садовой. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 4:20.
- Площадь пожара составила 32 квадратных метра, - рассказали в спасательном ведомстве. – Во время тушения в доме было обнаружено тело 57-летней женщины.
К тушению привлекались 12 спасателей и четыре единицы техники. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.