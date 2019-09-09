При пожаре в Новочеркасске сгорела сельхозтехника и машина МЧС



Фермерская техника и одна машина МЧС сгорели при пожаре в Новочеркасске. Трава на площади 800 квадратных метров горит в районе реки Тузлов. ЧП случилось около 12 часов 11 сентября.



С огнём борются 53 спасателя и 21 единица техника. Также на месте работает пожарный поезд. К счастью, угрозы жилым домам нет. По сообщению DonDay Новочеркасск, в пламени оказались уничтожены машина МЧС и около десяти единиц сельскохозяйственной техники. Пожару был присвоен ранг № 3.



Так как огонь распространялся с огромной скоростью, рабочие не успели убрать тракторы и комбайны. Две машины МЧС попали в кольцо пламени и одна из них сгорела практически дотла. По предварительным данным, спасатели не пострадали.