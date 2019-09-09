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При пожаре в Новочеркасске сгорела сельхозтехника и машина МЧС

При пожаре в Новочеркасске сгорела сельхозтехника и машина МЧС
Фермерская техника и одна машина МЧС сгорели при пожаре в Новочеркасске. Трава на площади 800 квадратных метров горит в районе реки Тузлов. ЧП случилось около 12 часов 11 сентября.

С огнём борются 53 спасателя и 21 единица техника. Также на месте работает пожарный поезд. К счастью, угрозы жилым домам нет. По сообщению DonDay Новочеркасск, в пламени оказались уничтожены машина МЧС и около десяти единиц сельскохозяйственной техники. Пожару был присвоен ранг № 3.

Так как огонь распространялся с огромной скоростью, рабочие не успели убрать тракторы и комбайны. Две машины МЧС попали в кольцо пламени и одна из них сгорела практически дотла. По предварительным данным, спасатели не пострадали.

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