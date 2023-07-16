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При пожаре в квартире пострадала 62-летняя ростовчанка

При пожаре в квартире пострадала 62-летняя ростовчанка
В Ростове 62-летняя женщина пострадала во время пожара в квартире. ЧП случилось рано утром 16 июля на улице Каракумской.

Одна из квартир в доме № 21 загорелась около 6:30. Пламя в считанные минуты распространялось по помещению. Жильцы трехэтажного многоквартирного дома вызвали спасателей.

На место направили 59 человек и 22 автоцистерны. К их прибытию огонь перебросился на кровлю. Пламя охватило порядка 500 квадратных метров. Через полтора часа пожарные смогли ликвидировать открытое горение.

В квартире, где случилось ЧП, находилась 62-летняя женщина. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, ее с травмами доставили в БСМП.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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