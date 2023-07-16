При пожаре в квартире пострадала 62-летняя ростовчанка

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове 62-летняя женщина пострадала во время пожара в квартире. ЧП случилось рано утром 16 июля на улице Каракумской.Одна из квартир в доме № 21 загорелась около 6:30. Пламя в считанные минуты распространялось по помещению. Жильцы трехэтажного многоквартирного дома вызвали спасателей.На место направили 59 человек и 22 автоцистерны. К их прибытию огонь перебросился на кровлю. Пламя охватило порядка 500 квадратных метров. Через полтора часа пожарные смогли ликвидировать открытое горение.В квартире, где случилось ЧП, находилась 62-летняя женщина. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, ее с травмами доставили в БСМП.