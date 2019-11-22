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В Ростовской области при пожаре погибла 64-летняя женщина

В Ростовской области при пожаре погибла 64-летняя женщина
В Ростовской области при пожаре погибла 64-летняя женщина. Возгорание произошло в городе Шахты на улице Фисунова.

Звонок с сообщением о том, что в одной из квартир трёхэтажного дома произошло возгорание, поступил на телефон диспетчера в 14:11. Когда спасатели прибыли на место, огнём была охвачена площадь три квадратных метра.
- Во время тушения спасатели обнаружили в квартире тело 64-летней женщины, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

Предположительно, местная жительница скончалась от отравления продуктами горения. К тушению привлекались 10 спасателей и три единицы техники. Им удалось ликвидировать возгорание в течение нескольких минут.

Причину пожара в настоящее время устанавливают спасатели.

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