В Ростовской области при пожаре погибла 64-летняя женщина



В Ростовской области при пожаре погибла 64-летняя женщина. Возгорание произошло в городе Шахты на улице Фисунова.



Звонок с сообщением о том, что в одной из квартир трёхэтажного дома произошло возгорание, поступил на телефон диспетчера в 14:11. Когда спасатели прибыли на место, огнём была охвачена площадь три квадратных метра.

- Во время тушения спасатели обнаружили в квартире тело 64-летней женщины, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.



Предположительно, местная жительница скончалась от отравления продуктами горения. К тушению привлекались 10 спасателей и три единицы техники. Им удалось ликвидировать возгорание в течение нескольких минут.



Причину пожара в настоящее время устанавливают спасатели.