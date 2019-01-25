При массовом ДТП в Ростовской области пострадал пассажир



На трассе в Ростовской области произошло ДТП с пострадавшим. На автодороге Волгоград — Каменск-Шахтинский 29 января около 10 часов утра столкнулись три автомобиля.



Предположительно, в районе посёлка Новодербеновский 25-летний водитель «Ниссана Марч» не справился с управлением. Он врезался в едущую навстречу «Тойоту» под управлением 44-летнего мужчины и в ГАЗ, за рулём которого был 38-летний водитель.



- В результате ДТП пострадал 31-летний пассажир «Ниссана», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



С травмами он был доставлен в больницу. По факту происшествия проводится проверка.