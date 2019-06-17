При ДТП с участием грузовика в Ростовской области один погиб, один пострадал



В Ростовской области один человек погиб, один пострадал при ДТП с участием грузовика. Авария произошла около 13 часов 19 июня в Морозовском районе.



По трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» ехал 60-летний водитель «ВАЗ-2104». На 219-м километре автодороги он не справился с управлением. По предварительным данным, у автомобиля взорвалось переднее колесо. В этот момент навстречу легковушке двигался грузовик «МАН» под управлением 33-летнего мужчины.



- В результате ДТП погиб 59-летний пассажир «ВАЗа», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Его водитель получил травмы и был доставлен в больницу.



По факту происшествия проводится проверка.