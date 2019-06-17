Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При ДТП с участием грузовика в Ростовской области один погиб, один пострадал

При ДТП с участием грузовика в Ростовской области один погиб, один пострадал
В Ростовской области один человек погиб, один пострадал при ДТП с участием грузовика. Авария произошла около 13 часов 19 июня в Морозовском районе.

По трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» ехал 60-летний водитель «ВАЗ-2104». На 219-м километре автодороги он не справился с управлением. По предварительным данным, у автомобиля взорвалось переднее колесо. В этот момент навстречу легковушке двигался грузовик «МАН» под управлением 33-летнего мужчины.

- В результате ДТП погиб 59-летний пассажир «ВАЗа», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Его водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.