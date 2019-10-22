При ДТП с эвакуатором водитель маршрутки в Ростове врезался в столб: есть пострадавший



Один человек пострадал в результате аварии с участием маршрутки и эвакуатора в Ростове-на-Дону. Случай произошёл на проспекте Шолохова 24 октября около 11:30.



По предварительным данным, 35-летний водитель микроавтобуса № 85-а, уходя от столкновения с эвакуатором, выскочил на тротуар и врезался в фонарный столб. Лампа на опоре не выдержала удара и упала на автомобиль «СангЙонг», который в это время находился на эвакуаторе.



- В результате происшествия пострадал пассажир микроавтобуса, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



На момент ДТП в салоне маршрутки находились шесть человек. Информация уточняется.