При ДТП с участием машины «скорой» и микроавтобуса пострадали четверо



Четыре человека получили травмы в результате аварии с участием автомобиля скорой помощи и микроавтобуса. ДТП случилось на улице Шеболдаева 27 октября около 11 часов.



По предварительной информации, водитель машины «скорой» не уступил дорогу водителю маршрутки № 99. Транспортные средства столкнулись, от удара общественный транспорт выскочил на тротуар. Там он врезался в столб.



- В результате ДТП в больницу обратились три пассажира и водитель микроавтобуса, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Они получили ушибы мягких тканей и ссадины.