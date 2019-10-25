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При ДТП с участием машины «скорой» и микроавтобуса пострадали четверо

При ДТП с участием машины «скорой» и микроавтобуса пострадали четверо
Четыре человека получили травмы в результате аварии с участием автомобиля скорой помощи и микроавтобуса. ДТП случилось на улице Шеболдаева 27 октября около 11 часов.

По предварительной информации, водитель машины «скорой» не уступил дорогу водителю маршрутки № 99. Транспортные средства столкнулись, от удара общественный транспорт выскочил на тротуар. Там он врезался в столб.

- В результате ДТП в больницу обратились три пассажира и водитель микроавтобуса, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Они получили ушибы мягких тканей и ссадины.

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