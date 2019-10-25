В Ростове один человек пострадал в столкновении маршрутки и «скорой»: видео



Маршрутка и автомобиль скорой помощи столкнулись в Ростове-на-Дону. В результате происшествия пострадал один человек. Авария произошла на улице Шеболдаева около 11 часов 27 октября.



На проезжей части друг в друга врезались микроавтобус № 99 и машина «скорой». От удара маршрутку отбросило на тротуар, и она врезалась в столб. У неё вылетело лобовое стекло. На момент ДТП в салоне находились 18 пассажиров.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, на данный момент известно об одном пострадавшем. Медики доставили в больницу водителя микроавтобуса. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Все обстоятельства аварии уточняются.

