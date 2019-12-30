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Правоохранители подключились к поиску пропавшего в Ростове мужчины

Правоохранители подключились к поиску пропавшего в Ростове мужчины
К поискам пропавшего в Ростове мужчины подключились полицейские. О местонахождении Евгения Носова нет информации с 8 сентября.

Мужчина ехал из Иваново в Кисловодск. В Ростове он вышел и до места назначения не доехал. Родственники обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию. Вот уже несколько месяцев идут пока безуспешные поиски.

На вид Евгению - 34-35 лет, рост - 168 сантиметров, у него худощавое телосложение, крашенные в белый цвет волосы, глаза голубые. С собой были два рюкзака.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Евгения Носова, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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