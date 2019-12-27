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В Ростове без вести пропал 34-летний мужчина

В Ростове без вести пропал 34-летний мужчина
Без вести пропавшего мужчину ищут в Ростове-на-Дону. 34-летний Евгений Носов ушел из дома 8 сентября и с тех пор о нем нет никакой информации.

Родственники не смогли его самостоятельно найти, поэтому обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы расклеили ориентировки и стали прочесывать окрестности. За три месяца поиски так и не привели к результату.

Рост Евгения 168 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы крашеные в белый цвет, глаза голубые. Из особых примет: укулеле в темном чехле.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефону: 8 800 700 54 52 или 112.

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