Пожилой мужчина заживо сгорел во время пожара в Азовском районе

Жуткий пожар в частном доме унес жизнь 71-летнего пенсионера в Азовском районе Ростовской области. Трагедия произошла накануне, 25 марта.Возгорание началось на террасе дома, расположенного в садовом товариществе «Локомотив». Огонь быстро распространился и к моменту прибытия первых пожарных расчетов успел перекинуться на кровлю строения.Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, для тушения пожара на площади 42 квадратных метра были задействованы шесть специалистов с помощью двух единиц техники.В ходе ликвидации возгорания в одной из комнат дома было обнаружено тело 71-летнего владельца. По предварительной информации, одной из возможных причин пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.В настоящее время точные причины смерти мужчины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.