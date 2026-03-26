Пожилой мужчина заживо сгорел во время пожара в Азовском районе

Жуткий пожар в частном доме унес жизнь 71-летнего пенсионера в Азовском районе Ростовской области. Трагедия произошла накануне, 25 марта.

Возгорание началось на террасе дома, расположенного в садовом товариществе «Локомотив». Огонь быстро распространился и к моменту прибытия первых пожарных расчетов успел перекинуться на кровлю строения.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, для тушения пожара на площади 42 квадратных метра были задействованы шесть специалистов с помощью двух единиц техники.

В ходе ликвидации возгорания в одной из комнат дома было обнаружено тело 71-летнего владельца. По предварительной информации, одной из возможных причин пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

В настоящее время точные причины смерти мужчины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Еще по теме:

