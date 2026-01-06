Жуткий пожар в Ростовской области унес жизнь пенсионера

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

Трагедия произошла в Константиновском районе: ранним утром в результате пожара в станице Николаевской погиб 67-летний пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Пожар вспыхнул в частном доме на улице Комсомольской. Соседи, проснувшиеся от резкого запаха гари, первыми забили тревогу. Они увидели, как пламя быстро охватывает жилище.К моменту прибытия пожарных подразделений огонь успел распространиться на 64 квадратных метра. На место ЧП оперативно прибыли два пожарных расчета и шесть специалистов.После локализации возгорания спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.Предварительная причина пожара, по данным ведомства, – нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе.