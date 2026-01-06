Жуткий пожар в Ростовской области унес жизнь пенсионера
Трагедия произошла в Константиновском районе: ранним утром в результате пожара в станице Николаевской погиб 67-летний пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Пожар вспыхнул в частном доме на улице Комсомольской. Соседи, проснувшиеся от резкого запаха гари, первыми забили тревогу. Они увидели, как пламя быстро охватывает жилище.
К моменту прибытия пожарных подразделений огонь успел распространиться на 64 квадратных метра. На место ЧП оперативно прибыли два пожарных расчета и шесть специалистов.
После локализации возгорания спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
Предварительная причина пожара, по данным ведомства, – нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе.