Жуткий пожар в Ростовской области унес жизнь пенсионера

Трагедия произошла в Константиновском районе: ранним утром в результате пожара в станице Николаевской погиб 67-летний пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар вспыхнул в частном доме на улице Комсомольской. Соседи, проснувшиеся от резкого запаха гари, первыми забили тревогу. Они увидели, как пламя быстро охватывает жилище.

К моменту прибытия пожарных подразделений огонь успел распространиться на 64 квадратных метра. На место ЧП оперативно прибыли два пожарных расчета и шесть специалистов.

После локализации возгорания спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Предварительная причина пожара, по данным ведомства, – нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
