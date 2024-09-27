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При пожаре погибла 64-летняя женщина в Каменск-Шахтинском

При пожаре погибла 64-летняя женщина в Каменск-Шахтинском
В Каменск-Шахтинском во время пожара погибла 64-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По предварительным данным, 27 сентября около 4:00 в микрорайоне Лиховском загорелось бесхозное здание. Местные жители, проснувшись от запаха гари, выглянули в окно. Там они увидели горящее здание и незамедлительно вызвали пожарных.

На место происшествия прибыли восемь огнеборцев на двух автоцистернах. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 64-летней женщины.

В 4:50 пожар был полностью ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

Как сообщили в ведомстве, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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