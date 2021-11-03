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Пожар в здании судебных приставов в Ростове произошел из-за холодильника

Пожар в здании судебных приставов в Ростове произошел из-за холодильника
Пожар в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области произошел из-за замыкания электропроводки в холодильнике. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник.

Происшествие в переулке Соборном, 2А случилось днем 4 ноября. Около 12:30 в одном из кабинетов на четвертом этаже началось возгорание. Сотрудники службы тут же вызвали пожарных. Спустя несколько минут к зданию подъехали порядка девяти машин.

Спасатели потушили огонь, охвативший около пяти квадратных метров, примерно за полчаса. В происшествии никто не пострадал.
Фото: rostov.ru
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