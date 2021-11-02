Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В центре Ростова горит здание Федеральной службы судебных приставов

В центре Ростова горит здание Федеральной службы судебных приставов

В Ростове горит главный офис Федеральной службы судебных приставов. Пожар случился примерно в полдень 4 ноября на четвертом этаже здания на улице Береговой.

К офису приехали около девяти спецмашин, откуда вышли спасатели с респираторами и кислородными баллонами за плечами. Известно, что в помещении сгорели пластиковые окна, из-за чего валил черный дым, обугливающий стены.

Уточняется информация, есть ли внутри горящего здания люди.
.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.