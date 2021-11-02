В центре Ростова горит здание Федеральной службы судебных приставов
В Ростове горит главный офис Федеральной службы судебных приставов. Пожар случился примерно в полдень 4 ноября на четвертом этаже здания на улице Береговой.
К офису приехали около девяти спецмашин, откуда вышли спасатели с респираторами и кислородными баллонами за плечами. Известно, что в помещении сгорели пластиковые окна, из-за чего валил черный дым, обугливающий стены.
Уточняется информация, есть ли внутри горящего здания люди.