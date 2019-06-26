Крупный пожар тушат в Ростовской области: задействованы 40 спасателей



Фото: Astrakhan-news.net

В Ростовской области спасатели тушат крупный пожар. В станице Каргальской Волгодонского района горят жилой дом и две хозпостройки.



Возгорание началось около полудня 28 июня на улице Центральной. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пожару уже присвоен второй ранг сложности.

- На месте происшествия работают 40 спасателей и восемь единиц техники, - сообщили в спасательном ведомстве. - Обстановка уточняется.



Информации о пострадавших на данный момент нет. Ликвидация возгорания продолжается.