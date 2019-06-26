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Крупный пожар тушат в Ростовской области: задействованы 40 спасателей

Крупный пожар тушат в Ростовской области: задействованы 40 спасателей
Фото: Astrakhan-news.net
В Ростовской области спасатели тушат крупный пожар. В станице Каргальской Волгодонского района горят жилой дом и две хозпостройки.

Возгорание началось около полудня 28 июня на улице Центральной. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пожару уже присвоен второй ранг сложности.
- На месте происшествия работают 40 спасателей и восемь единиц техники, - сообщили в спасательном ведомстве. - Обстановка уточняется.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Ликвидация возгорания продолжается.

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