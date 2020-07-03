Потерпевший крушение в Ростовской области пилот вертолёта Ми-2 не имел разрешения на вылет
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» по факту крушения вертолёта Ми-2 в Ростовской области.
На данный момент следствием установлено, что 6 июля примерно в 4 часа 35 минут, вертолёт МИ-2, выполняя пробный полет после ремонта, потерпел крушение в полутора километрах от хутора Кирсалово Пролетарского района Ростовской области.
В результате аварии 58-летний механик от полученных травм скончался на месте происшествия. 50-летний пилот госпитализирован с травмами.
- Уже установлено, что пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные в области организации воздушного движения органы о предстоящем полёте, - рассказали в Межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Предварительной версией аварии стал отказ двигателя.