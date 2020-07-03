Следователи проводят проверку по факту крушения вертолёта в Ростовской области

В Ростовской области на месте крушения вертолёта Ми-2 работает следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Об этом сообщила утром 6 июля старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте Елена Марковская.Напомним, по предварительным данным, крушение воздушного судна произошло примерно в 5 часов 20 минут 6 июля. Вертолёт проводил орошение рисовых полей в Сальском районе. На его борту находились два человека. Один из них погиб.Согласно предварительной версии, у Ми-2 отказал двигатель.Добавим, что Ми-2 – это советский многоцелевой вертолёт, разработанный в начале 1960-х годов. Широко применяется для выполнения множества гражданских и военных задач. Выпускался до 1992 года. Из-за того, что производство модели было завершено почти 30 лет назад, на данный момент вертолёт не имеет современных систем безопасности, управления и не может составить конкуренцию современной авиационной технике.