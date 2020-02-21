Пострадала пассажирка автобуса, провалившегося под землю на Дону



Стало известно об одном пострадавшем в результате падения автобуса яму в Ростовской области. Происшествие случилось в Каменске-Шахтинском утром 26 февраля.



Микроавтобус № 22, двигаясь по улице Ворошилова, неожиданно угодил в ловушку. Прямо под ним просел асфальт, а результате чего на дороге образовался провал. Диаметр ямы составил 2 метра, глубина — около 50 сантиметров.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на момент ЧП в транспорте находились 15 пассажиров. Предварительно, одна женщина получила травмы. Она сломала ногу, когда выходила из провалившегося автобуса.



Причина провала выясняется.

