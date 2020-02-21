Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пострадала пассажирка автобуса, провалившегося под землю на Дону

Пострадала пассажирка автобуса, провалившегося под землю на Дону
Стало известно об одном пострадавшем в результате падения автобуса яму в Ростовской области. Происшествие случилось в Каменске-Шахтинском утром 26 февраля.

Микроавтобус № 22, двигаясь по улице Ворошилова, неожиданно угодил в ловушку. Прямо под ним просел асфальт, а результате чего на дороге образовался провал. Диаметр ямы составил 2 метра, глубина — около 50 сантиметров.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на момент ЧП в транспорте находились 15 пассажиров. Предварительно, одна женщина получила травмы. Она сломала ногу, когда выходила из провалившегося автобуса.

Причина провала выясняется.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.