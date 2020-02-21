В Ростовской области микроавтобус провалился под землю: видео



В Каменске-Шахтинском Ростовской области микроавтобус угодил в огромную яму. Инцидент произошёл около 26 февраля около 6:30.



Транспорт маршрута № 22 двигался по улице Ворошилова, когда под ним неожиданно провалился асфальт. Грунт просел так сильно, что маршрутка буквально нырнула в него всей передней частью. Автобус наполовину оказался в яме. Выбраться водителю самостоятельно не было возможности.



На место прибыла аварийная бригада, которая огородила место провала. Сейчас специалистам предстоит достать транспорт из ловушки. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате инцидента. Информация уточняется.

