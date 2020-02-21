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В Ростовской области микроавтобус провалился под землю: видео

В Ростовской области микроавтобус провалился под землю: видео
В Каменске-Шахтинском Ростовской области микроавтобус угодил в огромную яму. Инцидент произошёл около 26 февраля около 6:30.

Транспорт маршрута № 22 двигался по улице Ворошилова, когда под ним неожиданно провалился асфальт. Грунт просел так сильно, что маршрутка буквально нырнула в него всей передней частью. Автобус наполовину оказался в яме. Выбраться водителю самостоятельно не было возможности.

На место прибыла аварийная бригада, которая огородила место провала. Сейчас специалистам предстоит достать транспорт из ловушки. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате инцидента. Информация уточняется.

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