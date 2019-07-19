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Женщина пострадала в ДТП с участием пассажирского автобуса

Женщина пострадала в ДТП с участием пассажирского автобуса
При ДТП с участием автобуса № 163 пострадала женщина. Авария произошла на улице Конституционной 23 июля около 13 часов.

По Курчатова двигался водитель за рулём автобуса «ПАЗ», набитого пассажирами. На перекрёстке он не выдержал дистанцию и врезался в «Деу Нексиа». Иномаркой управлял 37-летний мужчина.

В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадала пассажирка «ПАЗа». Медики доставили её в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

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