Женщина пострадала в ДТП с участием пассажирского автобуса



При ДТП с участием автобуса № 163 пострадала женщина. Авария произошла на улице Конституционной 23 июля около 13 часов.



По Курчатова двигался водитель за рулём автобуса «ПАЗ», набитого пассажирами. На перекрёстке он не выдержал дистанцию и врезался в «Деу Нексиа». Иномаркой управлял 37-летний мужчина.



В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадала пассажирка «ПАЗа». Медики доставили её в больницу. По факту происшествия проводится проверка.