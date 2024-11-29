Последствия ночной атаки беспилотников на Ростовскую область

Фото: Администрация Тарасовского района

В Ростовской области в ночь на 29 ноября при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. В результате атаки в небе было уничтожено 30 беспилотников.В хуторе Масаловка пострадала крыша частного дома, но поскольку в этом жилье никто не проживал, пострадавших среди людей нет.А вот в Каменском районе пожар вспыхнул на нефтебазе из-за падения одного из БПЛА. Более ста спасателей с ночи работают над локализацией огня, однако полностью ликвидировать пламя еще не удалось.Повреждения зарегистрированы и в других территориях. В слободе Дьячкино Тарасовского района стекла в окнах жилого дома были выбиты из-за падения обломков. На место происшествия прибыл глава Тарасовского района Григорий Бадаев.— Я посетил место инцидента в слободе Дьячкино. У местных жителей выбиты стекла, повреждены несколько хозяйственных построек.После оценки ущерба людям предоставят необходимую помощь в установке новых окон.