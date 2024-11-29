Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Последствия ночной атаки беспилотников на Ростовскую область



В Ростовской области в ночь на 29 ноября при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. В результате атаки в небе было уничтожено 30 беспилотников.

В хуторе Масаловка пострадала крыша частного дома, но поскольку в этом жилье никто не проживал, пострадавших среди людей нет.

А вот в Каменском районе пожар вспыхнул на нефтебазе из-за падения одного из БПЛА. Более ста спасателей с ночи работают над локализацией огня, однако полностью ликвидировать пламя еще не удалось.

Последствия ночной атаки беспилотников на Ростовскую область


Повреждения зарегистрированы и в других территориях. В слободе Дьячкино Тарасовского района стекла в окнах жилого дома были выбиты из-за падения обломков. На место происшествия прибыл глава Тарасовского района Григорий Бадаев.



— Я посетил место инцидента в слободе Дьячкино. У местных жителей выбиты стекла, повреждены несколько хозяйственных построек.

После оценки ущерба людям предоставят необходимую помощь в установке новых окон.
Фото: Администрация Тарасовского района
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.