После мощного урагана в СНТ под Таганрогом обнаружили труп 71-летней женщины

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В садово-некоммерческом товариществе под Таганрогом после сильного урагана обнаружили труп 71-летней женщины. Трагедия случилась в СНТ Петровская гавань 30 ноября.Donday сообщает, что Валентина Ч. жила в доме одна. Ее дом находился в зоне подтопления во время мощного урагана 27 ноября. Женщина утром того дня позвонила близким и сказала, что прилив воды начинает затапливать дом. Родственники предложили ей подняться на второй этаж дома и ждать помощи. Через некоторое время женщина перестала отвечать на звонки и сообщения. Взволнованные родные поехали ее искать. Они не обнаружили Валентину дома не было. Кроме того, ее верхней одежды и сумки с документами тоже не было.- Мы подумали, что она могла пойти к соседям, поэтому стали ее искать, - рассказала родственница. - Мы пошли на ее поиски и вскоре нашли ее тело в чужом доме. Она была раздета, а на теле были следы и ссадины.Что произошло в тот ужасный день выясняют правоохранители. Вероятно, экспертиза поможет выяснить была ли смерть Валентины Ч. насильственной.Напомним, что из-за сильного урагана затопило несколько поселений под Таганрогом. Многих жителей пришлось эвакуировать. Некоторые искали помощи у соседей и родственников.