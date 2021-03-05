В Ростовской области нашли труп женщины, пропавшей после ссоры с сыном

В Ростовской области нашли труп 50-летней женщины, пропавшей после ссоры с сыном. О местонахождении Ирины Будариной не было информации около недели.Женщина пропала в Волгодонске 3 марта. В день исчезновения она поругалась со своим сыном и ушла в неизвестном направлении. Родственники пропавшей женщины забили тревогу. Как сообщает DonDay.ru, тело нашли спустя несколько дней. Следов насильственных действий на теле Ирины не обнаружили.По предварительной версии, женщина скончалась от переохлаждения.