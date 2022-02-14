На берегу реки под Таганрогом нашли труп женщины

Фото: Лиза Алерт

Под Таганрогом на берегу реки Миус обнаружили труп женщины. Происшествие случилось днем 16 февраля в Неклиновском районе.Тело неизвестной женщины нашли сотрудники рыболовного агентства. Они сразу же вызвали на место полицию и скорую помощь. Как сообщает donday.ru, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Очевидно, женщина утонула.Когда личность погибшей установили, оказалось, что это пропавшая две недели назад 59-летняя местная жительница. О местонахождении Ирины Срибной ничего не было известно с 29 января. Она ушла из дома в хуторе Калинин, но обратно не вернулась. Обеспокоенные родные обратились за помощью к правоохранителям. К сожалению, найти Ирину живой не удалось.