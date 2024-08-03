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После атаки беспилотников в Ростовской области произошел пожар

После атаки беспилотников в Ростовской области произошел пожар
В Ростовской области случился пожар после ночной атаки беспилотников 3 августа. Жители Морозовска публикуют в соцсетях фотографии с места происшествия.

По их словам, около 02:30 прогремели несколько взрывов. Затем вспыхнул пожар. Судя по снимкам, огонь охватил десятки квадратных метров. Как сообщил глава региона, повреждения получили склады — не только в Морозовском, но и в Каменском районах.

На местах возгораний работают спасатели. Информация о пострадавших появится позже.

Ранее стало известно об отраженной атаке дронов. Незадолго до пожара, примерно в 01:00, система ПВО уничтожила три беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото: соцсети (тг Ростов Главный).
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