После атаки беспилотников в Ростовской области произошел пожар
В Ростовской области случился пожар после ночной атаки беспилотников 3 августа. Жители Морозовска публикуют в соцсетях фотографии с места происшествия.
По их словам, около 02:30 прогремели несколько взрывов. Затем вспыхнул пожар. Судя по снимкам, огонь охватил десятки квадратных метров. Как сообщил глава региона, повреждения получили склады — не только в Морозовском, но и в Каменском районах.
На местах возгораний работают спасатели. Информация о пострадавших появится позже.
Ранее стало известно об отраженной атаке дронов. Незадолго до пожара, примерно в 01:00, система ПВО уничтожила три беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших.