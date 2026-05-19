- Донская перекрыта от Газетного до Семашко. Сейчас с Газетного все сворачивают на параллельную Донской улицу Ульяновскую и сворачивают на Семашко, - рассказала местная жительница.



В центре Ростова из-за дорожных работ перекрыли улицу Донскую. Об этом водители сообщили днем 19 мая.Ограничения на этом участке ввели из-за дорожных работ. Строительная техника полностью закрыла проезд для транспорта на одном квартале.Пока серьезных заторов на этом участке нет. Однако не исключено, что к вечеру движение так и не откроют. Поэтому водителям, особенно в час пик, советуют заранее учитывать дорожную обстановку при выборе маршрута.