Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий на М-4 «Дон» из-за дождя
Автомобилистов Ростовской области предупредили о вероятности ДТП на трассе М-4 «Дон» из-за дождливой погоды. Об этом сообщили в «Автодоре».
По данным синоптиков, осадки местами ожидаются в регионе в течение суток 19 мая. Дожди также прогнозируются в отдельных районах Краснодарского края.
Мокрое покрытие ухудшает сцепление колес с дорогой. Из-за этого повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Во время дождя водителям советуют снижать скорость и увеличивать дистанцию до транспорта, который едет впереди.