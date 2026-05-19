Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий на М-4 «Дон» из-за дождя

Автомобилистов Ростовской области предупредили о вероятности ДТП на трассе М-4 «Дон» из-за дождливой погоды. Об этом сообщили в «Автодоре».По данным синоптиков, осадки местами ожидаются в регионе в течение суток 19 мая. Дожди также прогнозируются в отдельных районах Краснодарского края.Мокрое покрытие ухудшает сцепление колес с дорогой. Из-за этого повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Во время дождя водителям советуют снижать скорость и увеличивать дистанцию до транспорта, который едет впереди.