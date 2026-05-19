В Ростове-на-Дону с нашествием медуз борются путем добычи коллагена

Двое суток задерживаются поезда, следующие через Ростов. Об этом информирует Гранд Сервис Экспресс.Движение было приостановлено в ночь с 17 по 18 мая. По свежим данным на 19 мая 12:00, задержки наблюдаются сразу по нескольким маршрутам:В Крым: Поезд №028 Москва - Симферополь отправлением 19 мая (задержка 2,5 часа); Поезд №068 Москва - Симферополь отправлением 19 мая, (опоздание на 1,5 часа).Из Крыма: Поезд №180 Евпатория - Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, (задержка на 4 часа); Поезд №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, (задержка 6,5 часов); Поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, (опоздание на 1 час); Поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 17 мая, (опоздание на 5 часов);Время задержки в пути может измениться.