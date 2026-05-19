Жительница Ростовской области погибла под колесами грузового поезда

Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Ростовской области. Страшная трагедия произошла в ночь на 17 мая на железнодорожном перегоне станции Шахтная.Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.По предварительным данным, 42- летняя жительница Красного Сулина скончалась на месте от полученных травм. Предполагается, что причиной происшествия стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.Транспортная полиция в очередной раз обращает внимание граждан на то, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Движущийся поезд невозможно остановить мгновенно. Его тормозной путь может достигать километра, а за одну секунду состав проезжает около 20 метров.Чтобы избежать подобных трагедий, необходимо соблюдать предельную осторожность:При приближении к железнодорожным путям обязательно снимайте наушники и убирайте телефоны и другие гаджеты.Пересекайте пути только в специально оборудованных местах: по пешеходным мостам, тоннелям или на обозначенных переездах.На станциях, где отсутствуют специальные сооружения, переходить пути следует по настилам, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда.