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В Ростовской области отразили атаку беспилотников ночью 3 августа

В Ростовской области отразили атаку беспилотников ночью 3 августа
В Ростовской области снова сработала система ПВО. В ночь на 3 августа удалось сбить три беспилотника.

Как сообщил глава региона, воздушную атаку пресекли около 01:00. При столкновении ракет ПВО с дронами раздались громкие взрывы. Грохот слышали жители северной части Дона: Шолоховского, Боковского, Верхнедонского, Морозрвского и других районов. Многие буквально вскочили с кровати, переполошившись.

В результате атаки никто не пострадал. Куда упали обломки БПЛА, пока неизвестно.
Фото: DonDay.
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