В Ростовской области отразили атаку беспилотников ночью 3 августа

Фото: DonDay.

В Ростовской области снова сработала система ПВО. В ночь на 3 августа удалось сбить три беспилотника.Как сообщил глава региона, воздушную атаку пресекли около 01:00. При столкновении ракет ПВО с дронами раздались громкие взрывы. Грохот слышали жители северной части Дона: Шолоховского, Боковского, Верхнедонского, Морозрвского и других районов. Многие буквально вскочили с кровати, переполошившись.В результате атаки никто не пострадал. Куда упали обломки БПЛА, пока неизвестно.