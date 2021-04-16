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Появились кадры с места смертельного ДТП с подростками в Новочеркасске

Появились кадры с места смертельного ДТП с подростками в Новочеркасске
Появилось видео с места ДТП с подростками в Новочеркасске. Жуткая авария произошла рано утром 18 апреля.

За рулем иномарки «Хендай Солярис» был 14-летний мальчик. Компания из шести подростков ехала в сторону микрорайона Молодежного по улице Машиностроителей. В районе дома № 6А водитель не справился с управлением и вылетел на обочину. По инерции автомобиль съехал на газон и на высокой скорости врезался в дерево. Удар оказался настолько сильным, что машина превратилась в груду металлолома.

В страшном ДТП погибли пять человек, получив смертельные травмы. Это две девочки и три мальчика. Один из пассажиров остался жив. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию новочеркасской БСМП. За жизнь подростка борются медики.

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