В Новочеркасске пять подростков погибли в страшном ДТП

В Новочеркасске пять подростков разбились в жуткой аварии. Происшествие случилось рано утром 18 апреля.По предварительным данным, за руль «Хендай Солярис» сел 14-летний мальчик. В салоне авто находились пять несовершеннолетних пассажиров. Ребята ехали по улице Машиностроителей. В районе дома № 6А юный водитель не смог справиться с управлением, и машина вылетела с дороги. Автомобиль на скорости врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что корейский транспорт разбился всмятку.- В результате аварии три мальчика и две девочки получили травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Они скончались на месте трагедии.Один из пассажиров остался жив, но также получил серьезные травмы. Мальчика госпитализировали в местную БСМП. За его жизнь сейчас борются врачи.