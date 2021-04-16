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В Новочеркасске пять подростков погибли в страшном ДТП

В Новочеркасске пять подростков погибли в страшном ДТП
В Новочеркасске пять подростков разбились в жуткой аварии. Происшествие случилось рано утром 18 апреля.

По предварительным данным, за руль «Хендай Солярис» сел 14-летний мальчик. В салоне авто находились пять несовершеннолетних пассажиров. Ребята ехали по улице Машиностроителей. В районе дома № 6А юный водитель не смог справиться с управлением, и машина вылетела с дороги. Автомобиль на скорости врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что корейский транспорт разбился всмятку.

- В результате аварии три мальчика и две девочки получили травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Они скончались на месте трагедии.

Один из пассажиров остался жив, но также получил серьезные травмы. Мальчика госпитализировали в местную БСМП. За его жизнь сейчас борются врачи.

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