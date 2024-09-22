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Появились кадры с места смертельного ДТП под Волгодонском

Появились кадры с места смертельного ДТП под Волгодонском
Появились кадры с места смертельной аварии под городом Волгодонском Ростовской области. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-2114» с микроавтобусом «Мерседес», еще шестеро пострадали.

Жуткая авария случилась 21 сентября около 19:30. Предварительно, 19-летний парень за рулем легковушки выехал на встречную полосу рядом с поселком Победа. Автомобиль на полном ходу врезался в микроавтобус «Мерседес». В салоне находились 21 пассажир и 54-летний водитель.

После удара обе машины загорелись. Люди в панике стали выбегать на улицу. По информации регионального УГИБДД, водитель ВАЗа и пассажир иномарки скончались на месте ДТП. Всех пострадавших отвезли в больницу.

На вызов также приехали пожарные. Шесть спасателей с помощью двух автоцистерн потушили огонь примерно за 20 минут.
Фото: УГИБДД по РО
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