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Кадры с места смертельной аварии в Ростовской области

Кадры с места смертельной аварии в Ростовской области
В сети появились кадры с места смертельной аварии в Ростовской области. 13 мая в Сальском районе Ростовской области на трассе Усьман — Веселый — Сальск произошло ДТП, в результате которого погиб пассажир и двое водителей получили серьёзные травмы.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2114», 35-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой Камри», которой управлял 63-летний водитель. От сильного удара машины разлетелись в разные стороны трассы.

Легковушки превратились в груду металла.
Фото: соцсети
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