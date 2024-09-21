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Двое погибли и шестеро пострадали в жутком ДТП под Волгодонском

Двое погибли и шестеро пострадали в жутком ДТП под Волгодонском
В Ростовской области произошло жуткое ДТП с микроавтобусом. В аварии под Волгодонском погибли два человека, еще шестеро пострадали.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2114» ехал по трассе в сторону Ростова-на-Дону. Около 19:30 он потерял управление и выехал на встречную полосу. В этот момент по ней двигался микроавтобус «Мерседес», в салоне которого находился 21 пассажир и 54-летний водитель. Избежать столкновения не удалось.

От удара иномарка вспыхнула словно спичка. Люди стали выбегать из салона. В результате ДТП шесть человек получили травмы и ожоги. 19-летний водитель ВАЗа и одна пассажирка «Мерседеса» скончались на месте.

Полицейские устанавливают судьбу еще одной пассажирки микроавтобуса. Предварительно, после аварии она пропала без вести.
Фото: ГАИ РО
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