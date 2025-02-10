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Появились информация и кадры жесткого ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС


Подробностями смертельного ДТП, в котором погиб сотрудник ГИБДД сообщили в региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, авария произошла 10 февраля около 16:20.
Появились информация и кадры жесткого ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Газ Некст» столкнулся с грузовой машиной марки «Фотон». После чего отечественный автомобиль вылетел с трассы и врезался в стоящий на обочине «Мерседес». Сотрудник ГИБДД в это время проверял документы у водителя иномарки.

В результате столкновения 34-летний сотрудник ДПС получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу.
Фото: DonDay
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