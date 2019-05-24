Погиб ребёнок, и пострадала женщина: в Ростове водитель такси врезался в светофор



В Ростове в результате аварии погиб маленький ребёнок, и пострадала женщина. Трагедия произошла 26 мая на пересечении переулка Виражного и проспекта Стачки. Авария случилась около 10 часов.



По дороге двигался 30-летний водитель «Рено Логан». По предварительным данным, он не справился с управлением, и машина боковой частью врезалась в светофор. От сильного удара автомобиль сильно смяло, а столб погнулся и навис над землёй.



В результате происшествия погиб шестилетний малыш.



- Также 38-летняя пассажирка получила травмы, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – Медики доставили её в больницу.



Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

