Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Погиб ребёнок, и пострадала женщина: в Ростове водитель такси врезался в светофор

Погиб ребёнок, и пострадала женщина: в Ростове водитель такси врезался в светофор
В Ростове в результате аварии погиб маленький ребёнок, и пострадала женщина. Трагедия произошла 26 мая на пересечении переулка Виражного и проспекта Стачки. Авария случилась около 10 часов.

По дороге двигался 30-летний водитель «Рено Логан». По предварительным данным, он не справился с управлением, и машина боковой частью врезалась в светофор. От сильного удара автомобиль сильно смяло, а столб погнулся и навис над землёй.

В результате происшествия погиб шестилетний малыш.

- Также 38-летняя пассажирка получила травмы, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – Медики доставили её в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.
Погиб ребёнок, и пострадала женщина: в Ростове водитель такси врезался в светофор

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.