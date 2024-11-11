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Подростка на самокате сбили на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону

Подростка на самокате сбили на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону

Подростка на самокате сбили в Ростове-на-Дону. Происшествие произошло на улице Нариманова, 82/51 в 13:30.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, подросток двигался на самокате по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Автомобиль «Тойота Камри» не успел затормозить и на большой скорости сбил мальчика.

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу.

Правоохранительные органы выясняют все подробности аварии.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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