Подростка на самокате сбили на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону
Подростка на самокате сбили в Ростове-на-Дону. Происшествие произошло на улице Нариманова, 82/51 в 13:30.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, подросток двигался на самокате по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Автомобиль «Тойота Камри» не успел затормозить и на большой скорости сбил мальчика.
В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу.
Правоохранительные органы выясняют все подробности аварии.