Под Волгодонском грузовик опрокинулся на бок

Под Волгодонском большегруз опрокинулся на бок. Происшествие случилось днем 29 октября.По словам очевидцев, мужчина за рулем грузовика ехал в сторону Волгодонска. В районе хутора Потапова машина перевернулась. Автомобиль частично перегородил дорогу. В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. Водитель смог самостоятельно выбраться из грузовика и вызвать инспекторов и спасателей.Судя по «Яндекс.Картам», несмотря на аварию посреди дороги, пробки там не появилось. Автомобилисты смогли продолжить движение без затруднений.