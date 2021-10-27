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Под Волгодонском грузовик опрокинулся на бок

Под Волгодонском грузовик опрокинулся на бок
Под Волгодонском большегруз опрокинулся на бок. Происшествие случилось днем 29 октября.

По словам очевидцев, мужчина за рулем грузовика ехал в сторону Волгодонска. В районе хутора Потапова машина перевернулась. Автомобиль частично перегородил дорогу. В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. Водитель смог самостоятельно выбраться из грузовика и вызвать инспекторов и спасателей.

Судя по «Яндекс.Картам», несмотря на аварию посреди дороги, пробки там не появилось. Автомобилисты смогли продолжить движение без затруднений.
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