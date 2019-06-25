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В Ростовской области опрокинулся большегруз: погиб водитель

В Ростовской области опрокинулся большегруз: погиб водитель
В Каменском районе Ростовской области опрокинулся большегруз. ДТП случилось на автодороге М-4 «Дон» 27 июня около 19 часов.

Водитель двигался по трассе за рулем грузовика «Скания». В районе 924-го километра дороги фура опрокинулась. На место прибыли сотрудники Старостаничной поисково-спасательной группы. Они обнаружили в автомобиле труп водителя.

Пока не известно, что стало причиной гибели мужчины. Он мог скончаться во время управления автомобилем, спровоцировав аварию. Однако не исключается, что водитель мог получить в ДТП травмы несовместимые с жизнью.

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