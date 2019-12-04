Под Таганрогом грузовик снёс колесоотбойник и светофор



Большегруз снёс колесоотбойник и светофор на трассе в Ростовской области. ДТП произошло около полуночи 5 декабря.



По предварительным данным, в районе посёлка Самбек водитель грузовика не справился с управлением, врезался в колесоотбойный брус.

Препятствие не остановило автомобиль, он продолжил движение и ударился о столб со светофором. После этого грузовик оказался в кювете.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.