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Под Таганрогом грузовик снёс колесоотбойник и светофор

Под Таганрогом грузовик снёс колесоотбойник и светофор
Большегруз снёс колесоотбойник и светофор на трассе в Ростовской области. ДТП произошло около полуночи 5 декабря.

По предварительным данным, в районе посёлка Самбек водитель грузовика не справился с управлением, врезался в колесоотбойный брус.
Препятствие не остановило автомобиль, он продолжил движение и ударился о столб со светофором. После этого грузовик оказался в кювете.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

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