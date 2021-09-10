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Под Шахтами пропал 88-летний пенсионер

Под Шахтами пропал 88-летний пенсионер
В шахтинском поселке Аюта без вести пропал 88-летний пенсионер. Местонахождение Вячеслава Назаренко неизвестно с 11 сентября.

Родственники старика сообщили правоохранителям, что в тот день он взял трость и пошел на прогулку, но обратно так и не вернулся. К поиску мужчины подключилось добровольческое объединением «Лиза Алерт Юг».

Пропавший среднего телосложения, рост – 165-170 сантиметров, голубоглазый, седовласый. Был одет в черные брюки, синюю клетчатую рубашку, голубую кепку и бежевые туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении Вячеслава Назаренко, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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