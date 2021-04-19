На Дону без вести пропал 82-летний пенсионер

На Дону без вести пропал 82-летний мужчина. Юрий Сбытов утром 20 апреля ушел из дома по улице Константиновской в городе Аксае. С тех пор его местонахождение неизвестно.Обеспокоенные родственники обратились в полицию и за помощью к волонтерам. Ориентировка на пенсионерам появилась в соцсетях и на улицах города.Пропавший худощавый, лысый, рост – 170 сантиметров. Был одет в куртку болотного цвета, синие спортивные штаны, черные туфли и такого же цвета кепку.Если Вам что-либо известно о местонахождении Юрия Сбытова, сообщите по телефону: 8 (800) 700 54 52 или 112.