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Под Шахтами нашли тело девушки с перерезанным горлом

Под Шахтами нашли тело девушки с перерезанным горлом
В Ростовской области обнаружили труп девушки с перерезанным горлом. Тело нашли вечером 10 сентября в лесополосе под городом Шахты.

Как сообщает DonDay.ru, убитую с ножевыми ранениями нашли в районе улицы Дачной. Правоохранители устанавливают личность девушки. К месту ЧП направилось руководство Следственного комитета. На месте сейчас работают сотрудники полиции и следователи.

В ближайшее время по факту случившегося возбудят уголовное дело по статье «Убийство».
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