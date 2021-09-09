Под Шахтами нашли тело девушки с перерезанным горлом
В Ростовской области обнаружили труп девушки с перерезанным горлом. Тело нашли вечером 10 сентября в лесополосе под городом Шахты.
Как сообщает DonDay.ru, убитую с ножевыми ранениями нашли в районе улицы Дачной. Правоохранители устанавливают личность девушки. К месту ЧП направилось руководство Следственного комитета. На месте сейчас работают сотрудники полиции и следователи.
В ближайшее время по факту случившегося возбудят уголовное дело по статье «Убийство».